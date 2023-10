Speciale difesa: Ucraina-Francia, Zelensky a colloquio con Macron, rafforzare difesa aerea e capacità navali e a lungo raggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto un colloquio telefonico con il suo omologo francese Emmanuel Macron. “L’Ucraina apprezza molto gli aiuti militari francesi. Il presidente Macron e io ci siamo concentrati sui prossimi passi da compiere per rafforzare la difesa aerea e le capacità navali e a lungo raggio”, ha scritto Zelensky in un messaggio su Twitter. “Abbiamo discusso anche del corridoio del grano ucraino nel Mar Nero e di come proteggerlo, oltre ai prossimi round dei colloqui sulla formula di pace”, ha continuato il capo dello Stato ucraino. “Sul Medio Oriente, abbiamo osservato entrambi che i civili devono essere tutelati e che un’ulteriore escalation nella regione va evitata”, ha detto Zelensky. (Kiu)