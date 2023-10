Speciale difesa: Rauti, donne in divisa determinanti per favorire sicurezza internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La presenza femminile in uniforme è determinante per favorire i processi di resilienza, di costruzione della pace e mantenimento della sicurezza internazionale negli scenari di costruzione post conflict". Lo ha detto la sottosegretaria alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, alla conferenza internazionale multilaterale "Le donne nelle forze armate e nelle forze di polizia: capacità di intermediazione e soluzione diplomatica nelle situazioni di conflitto". Nell'occasione, Rauti ha portato il saluto del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. (Com)