Speciale difesa: Rauti, donne in divisa determinanti per favorire sicurezza internazionale

23 luglio 2021

- "La presenza femminile in uniforme è determinante per favorire i processi di resilienza, di costruzione della pace e mantenimento della sicurezza internazionale negli scenari di costruzione post conflict". Lo ha detto la sottosegretaria alla Difesa, senatrice Isabella Rauti, alla conferenza internazionale multilaterale "Le donne nelle forze armate e nelle forze di polizia: capacità di intermediazione e soluzione diplomatica nelle situazioni di conflitto". Nell'occasione, Rauti ha portato il saluto del presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. (Com)