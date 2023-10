Speciale difesa: Medio Oriente, Biden a Netanyahu, continueremo a fornire aiuti militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito il sostegno di Washington alla difesa di Israele, e durante il suo colloquio odierno a Tel Aviv con il premier Benjamin Netanyahu ha affermato che gli Usa continueranno a fornire al Paese tutto ciò di cui ha bisogno per proteggere i propri cittadini dagli attacchi di Hamas. Lo riferisce la Casa Bianca in una nota. Le parti hanno anche discusso la situazione relativa agli ostaggi presi dal movimento palestinese islamista, dedicando particolare attenzione alla necessità di portare aiuti umanitari alla popolazione civile nella striscia di Gaza. (Was)