Ucraina: Parlamento ha adottato in prima lettura la legge di bilancio per il 2024

- La Verkhovna Rada, il Parlamento monocamerale ucraino, ha approvato in prima lettura la legge di bilancio per il 2024. Lo ha reso noto sul proprio canale Telegram il parlamentare ucraino Yaroslav Zhelezniak, secondo cui 285 deputati hanno votato a favore. "Successivamente, il governo elaborerà il documento tenendo conto delle conclusioni e delle proposte, e fino al 20 novembre vi dovrebbe essere il voto finale per il progetto di bilancio", ha spiegato Zhelezniak. Lo scorso settembre il primo ministro ucraino Denys Shmyhal ha riferito che il progetto di bilancio per il 2024 prevede lo stanziamento di 45,6 miliardi di dollari per le spese militari, che supera l'importo della spesa per il settore sociale, la sanità e l'istruzione. (Kiu)