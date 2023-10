Ue: Commissione, Meta e TikTok chiariscano azioni su servizi digitali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la Commissione europea ha formalmente inviato a Meta e TikTok una richiesta di informazioni ai sensi della legge sui servizi digitali (Dsa). Come si legge in una nota dell'esecutivo Ue, la Commissione chiede a Meta di fornire maggiori informazioni sulle misure adottate per adempiere agli obblighi relativi alla valutazione dei rischi e alle misure di mitigazione per proteggere l'integrità delle elezioni e in seguito agli attacchi terroristici di Hamas in Israele, in particolare per quanto riguarda la diffusione e l'amplificazione di contenuti illegali e la disinformazione. Per quanto riguarda TikTok, la Commissione chiede di fornire maggiori informazioni sulle misure adottate per adempiere agli obblighi relativi alla valutazione dei rischi e alle misure di mitigazione contro la diffusione di contenuti illegali, in particolare la diffusione di contenuti terroristici e violenti e di incitamento all'odio, nonché la presunta diffusione di disinformazione. (segue) (Beb)