Ue: Commissione, Meta e TikTok chiariscano azioni su servizi digitali (2)

- La richiesta della Commissione europea riguarda anche la conformità di TikTok ad altri elementi del Dsa, in particolare per quanto riguarda le disposizioni relative alla protezione dei minori online. Le due compagnie devono fornire le informazioni richieste alla Commissione entro il 25 ottobre per le domande relative alla risposta alla crisi ed entro l'8 novembre per la protezione dell'integrità delle elezioni (TikTok anche per la protezione dei minori online). Sulla base delle risposte, la Commissione valuterà poi i passi successivi. Ciò potrebbe comportare l'apertura formale di un procedimento ai sensi dell'articolo 66 del Dsa. Ai sensi dell'articolo 74 comma 2 del Dsa, la Commissione può imporre ammende per informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti, in risposta a una richiesta di informazioni. In caso di mancata risposta da parte di Meta e TikTok, la Commissione europea può richiedere le informazioni con una decisione. In questo caso, la mancata risposta entro la scadenza potrebbe comportare l'imposizione di penalità periodiche. (Beb)