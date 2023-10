Medio Oriente: Sunak, Israele combatte terrorismo dal giorno della sua esistenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele combatte lo spettro del terrorismo dal giorno della sua esistenza. Lo ha dichiarato il primo ministro britannico, Rishi Sunak, in visita in Israele, durante una conferenza stampa congiunta con l'omologo israeliano Benjamin Netanyahu. Sunak ha affermato che “il Regno Unito sosterrà il diritto di Israele a difendersi in linea con il diritto internazionale”. Il premier britannico ha anche detto che Israele sta lavorando duramente per proteggere i civili "in diretto contrasto" con il movimento islamista palestinese Hamas. (Rel)