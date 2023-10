Lucca: Bonelli (Avs), negare via a Sandro Pertini scelta inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Quello che è avvenuto a Lucca, dove una maggioranza di consiglieri comunali di destra ha respinto una mozione per l'intitolazione di una strada a Sandro Pertini, è inaccettabile e disgustoso", afferma in una nota il co-portavoce di Europa verde e deputato di Avs Angelo Bonelli. "L'assessore Fabio Barsanti, esponente di Casapound, noto per essersi dichiarato pubblicamente fascista è l'artefice di questo diniego. Come Alleanza verdi e sinistra, presenteremo un'interrogazione parlamentare al ministro dell'Interno. Devo denunciare che in queste ore la figura dell'ex presidente della Repubblica Sandro Pertini è stata pesantemente e volgarmente insultata e questo per quanto ci riguarda non è tollerabile, motivo per cui segnaleremo questi post alla Polizia postale. Non si può offendere Sandro Pertini, uno straordinario presidente della Repubblica perché così si offende l'istituzione", conclude.