Medio Oriente: Netanyahu a Sunak, dobbiamo vincere insieme i peggiori mostri del mondo

- Dobbiamo stare insieme e vincere i peggiori mostri del mondo. Lo ha detto il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, durante la conferenza stampa con l’omologo britannico, Rishi Sunak, incentrato sull’attacco del movimento islamista palestinese Hamas allo Stato ebraico dello scorso 7 ottobre. “Hamas sono i nuovi nazisti, Hamas è il nuovo Stato islamico e dobbiamo combatterli e sconfiggerli insieme. E’ la battaglia del mondo libero e del mondo civilizzato”, ha aggiunto il premier israeliano. Nella conferenza stampa, Netanyahu ha precisato che “sarà una guerra lunga e ci serve il vostro sostegno continuo. Non ho mai visto la gente di Israele unita come oggi”, “nella nostra ora buia”. Per il primo ministro israeliano “ci sono due forze. Una è guidata dall’Iran, insieme ad Hamas ed Hezbollah, che vogliono portare il Medio Oriente nel Medioevo, in guerra”, e poi “ci sono le forze del progresso” che vogliono portare la stabilità nella regione. (Res)