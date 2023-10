Ucraina: Kuleba, potremmo ottenere caccia F-16 nella prima metà del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina potrebbe ricevere i caccia F-16 nella prima metà del 2024. E' quanto ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un'intervista ripresa dall'agenzia di stampa "Rbk Ucraina". Il ministro ha ricordato che i piloti ucraini sono impegnati nell'addestramento. "Non appena i piloti avranno completato la formazione e in Ucraina sarà predisposta l'infrastruttura necessaria, gli aerei saranno in Ucraina (...) Secondo uno scenario ottimistico, penso, nella prima metà dell’anno prossimo", ha spiegato Kuleba. Il ministro ha sottolineato che i partner internazionali di Kiev hanno preso tutte le decisioni fondamentali sulla fornitura dei caccia. (Kiu)