Economia: Cattaneo (FI), rispetto regole stella polare del centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azione di Forza Italia "è stata determinante circa la questione extra profitti, ribadendo il principio di muoversi con cautela quando in particolare si percorrono le vie dell'attività finanziaria che più volte hanno provocato danno al Paese e soprattutto ai nostri concittadini. Concordo con l'avvocato Nanna di Federconsumatori, non si può mettere sullo stesso piano i debitori adempienti con gli inadempienti. Così si favorisce una cultura della 'inadempienza' che è molto negativa per una sana attività finanziaria. Sostenere che ci siano creditori privilegiati e altri no induce ad una percezione di sostegno alla illegalità". E' quanto ha affermato il deputato e responsabile nazionale dei dipartimenti di Forza Italia, Alessandro Cattaneo, intervenendo alla tavola rotonda organizzata da Unirec, Unione nazionale imprese a tutela del credito associazione di Confindustria Sit, che si è svolta presso la sala Matteotti alla Camera dei deputati. "Tralascio le ripercussioni negative che subirà la nostra credibilità internazionale e di nuovo la ricaduta pesante sui meno abbienti - ha continuato il parlamentare -. Inutile sottolineare ulteriormente poi gli aspetti di non conformità con la Costituzione e le normative europee. Liberarsi del debito ed evitare una segnalazione alla centrale rischi mette tutti i debitori onesti alla berlina. Un vulnus che non ci possiamo permettere. Il rispetto delle regole è la stella polare del centrodestra. Immaginare che proprio noi si strizzi l'occhio a chi non le rispetta è in antitesi con il nostro pensiero liberare". (Rin)