Ambiente: Visco (Bankitalia), sistema bancario e finanziario colga opportunità transizione

- Il sistema bancario e finanziario può e deve dare un contributo alla transizione convogliando consistenti flussi di risparmio privato verso il finanziamento dei progetti di investimento in energie rinnovabili, in efficienza energetica e per la riduzione delle emissioni carboniche. “Non si tratta tanto di eseguire un compito cui si è obbligati per legge quanto, piuttosto, della capacità di cogliere le opportunità che ne derivano, visto che i progetti di investimento da finanziare possono avere rendimenti elevati, con benefici per gli stessi operatori finanziari”. Lo ha dichiarato il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in occasione della presentazione del rapporto Asvis (Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile) 2023. (Rin)