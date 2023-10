Indo-Pacifico: il Giappone invita l’Australia a partecipare a esercitazioni militari congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone ha invitato per la prima volta l’Australia a partecipare a esercitazioni militari congiunte insieme agli Stati Uniti. Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Minoru Kihara, al termine di una conversazione con l’omologo australiano Richard Marles. Le prime manovre, denominate Yama Sakura, si terranno a novembre e coinvolgeranno le Forze di autodifesa del Giappone (Sdf) e l’esercito statunitense. Le seconde, Kee Edge, sono in programma a febbraio del 2024 e vedranno la partecipazione delle Sdf e dei Marine Usa. “Stiamo allargando la cooperazione con l’Australia in materia di difesa in tutte le aree. Il nostro obiettivo è di essere in grado di lavorare insieme in tempi d’emergenza”, ha spiegato Kihara al termine dell’incontro. I due ministri hanno anche concordato di cooperare nello sviluppo congiunto di equipaggiamenti militari. (Git)