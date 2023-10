Nepal: stampa, ministro Esteri Saud in visita negli Usa la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri del Nepal, Narayan Prakash Saud, dovrebbe recarsi a Washington, su invito del segretario di Stato degli Stati Uniti, Antony Blinken, la prossima settimana, se la situazione in Medio Oriente lo consentirà. Lo riferisce il quotidiano nepalese “The Kathmandu Post”. La visita, che secondo fonti governative dovrebbe iniziare il 26 ottobre, sarebbe la prima di livello ministeriale effettuata negli Usa da quasi cinque anni, dal dicembre del 2018. Saud dovrebbe incontrare anche alti funzionari della Casa Bianca, dell’Agenzia degli Stati Uniti per lo sviluppo internazionale (Usaid) e dell’agenzia indipendente per lo sviluppo Millennium Challenge Corporation (Mcc). Inoltre, dovrebbe avere colloqui con investitori.(Inn)