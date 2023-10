Venezuela: rilasciati cinque prigionieri politici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Venezuela ha scarcerato mercoledì notte cinque prigionieri politici, tra cui l’ex deputato Juan Requesens e il giornalista Roland Carreno. La notizia è stata confermata da Gerardo Blyde, capo della delegazione dell’opposizione al tavolo dei negoziati con il governo di Caracas, che ha pubblicato su X (ex Twitter) la lista dei nomi dei rilasciati. L'annuncio è arrivato nelle stesse ore in cui gli Stati Uniti annunciavano un significativo alleggerimento delle sanzioni al settore petrolifero di Caracas, in risposta all’accordo politico raggiunto tra il governo venezuelano e l’opposizione sull'organizzazione delle prossime elezioni. Sempre ieri sera circa 130 migranti venezuelani sono stati rimpatriati a Caracas con un volo charter partito dagli Stati Uniti. I migranti, riferisce la stampa venezuelana, sono partiti da Harlingen, in Texas, e sono arrivati nella capitale venezuelana dopo una sosta a Miami. Si tratta del primo volo tra i due Paesi dopo la sospensione dei collegamenti nel 2019. (Vec)