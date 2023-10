Sardegna: Ierfop, nell'Isola la più alta incidenza di disabilità dopo l'Umbria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sardegna, secondo uno studio di Ierfop condotto un team di ricerca diretto dal professor Alessandro Spano, docente di Economia aziendale presso l'Università di Cagliari, l'incidenza della disabilità è la seconda più alta in Italia dopo l'Umbria, raggiungendo il 7 per cento, rispetto alla media nazionale del 5 per cento.Lo studio è il risultato di un progetto triennale sostenuto dalla Fondazione Sardegna. Spano ha evidenziato che questa incidenza aumenta significativamente nella fascia di età superiore ai 74 anni, raggiungendo il 26 per cento, con almeno una forma di disabilità. Il lavoro di ricerca ha analizzato dati sia regionali che nazionali e ha rivelato che in Sardegna, tra gli studenti, l'incidenza delle disabilità è aumentata notevolmente nel periodo compreso tra il 2009 e il 2020, passando dal 1,8 per cento al 4 per cento, superando il doppio della media nazionale. Inoltre, il 95 per cento delle disabilità riscontrate in Sardegna è legato a disagi intellettivi, mentre in Italia questa percentuale si attesta al 91,7 per cento. Si cercherà di identificare le cause di questo fenomeno nelle fasi successive del lavoro. (segue) (Rsc)