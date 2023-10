Sardegna: Ierfop, nell'Isola la più alta incidenza di disabilità dopo l'Umbria (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttivo dello Ierfop mira a superare la frammentazione dei dati per sviluppare politiche più efficaci. A tal fine, il presidente Roberto Pili ha espresso gratitudine al ministro per le disabilità, Alessandra Locatelli, che è stata invitata a guidare una campagna per uniformare la raccolta dei dati al fine di costruire percorsi mirati per l'integrazione delle persone con disabilità, tenendo conto della loro unicità nel percorso di vita. Alessandra Locatelli ha sottolineato l'importanza di considerare le competenze delle persone con disabilità come un valore aggiunto per la crescita sociale ed economica della società, un concetto ribadito anche da Roberto Pili. Inoltre, si è sottolineata la necessità di un cambiamento culturale e di una maggiore conoscenza per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in modo che vengano assunte non solo per rispettare gli obblighi di legge, ma per le loro effettive competenze. Giacomo Spissu, presidente della Fondazione Sardegna, ha evidenziato che la conoscenza e l'analisi della realtà delle disabilità nella regione sono fondamentali per sviluppare politiche pubbliche che favoriscano al massimo l'integrazione e l'accessibilità. (Rsc)