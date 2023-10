Libano: ministro Difesa tedesco Pistorius in visita all'Unifil

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, è giunto in Libano in visita al contingente che la Germania schiera nella Forza di interposizione ad interim delle Nazioni Unite nel sud del Paese (Unifil). Come riferisce il settimanale “Der Spiegel”, il viaggio di Pistorius è “un gesto di solidarietà” ai Caschi blu che segue al lancio di un razzo contro il quartier generale dell'Unifil a Naqoura da parte del movimento sciita libanese Hezbollah, avvenuto il 15 ottobre scorso. A bordo della corvetta tedesca “Oldenburg”, inquadrata nella componente navale della missione dell'Onu, Pistorius ha espresso la propria gratitudine ai Caschi blu della Germania per il loro impegno. Il titolare della Difesa di Berlino è stato, infine, aggiornato in merito agli sviluppi del conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas. (Geb)