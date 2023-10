Napoli: consiglio comunale fissato per lunedì 23 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio comunale di Napoli si riunirà nuovamente lunedì 23 ottobre. E’ quanto ha stabilito la conferenza dei capigruppo, presieduta da Vincenza Amato, alla quale ha partecipato anche l'assessore delegata ai rapporti con il Consiglio comunale Teresa Armato . I lavori avranno inizio alle 10, mentre nell’ora precedente si svolgerà il question time. L’ordine dei lavori prevede la discussione dei punti non esaminati nel corso della seduta del 17 ottobre, mai tenutasi per mancanza di numero legale, e in più la discussione di altre tre delibere, a partire dalla 338 del 12 ottobre 2023 sull’approvazione del bilancio consolidato del Comune di Napoli per l’esercizio 2022. Sedici, complessivamente, gli ordini del giorno a firma dei consiglieri Bianca Maria D’Angelo (Forza Italia); Gennaro Acampora (Partito democratico); Gennaro Esposito e Fulvio Fucito (Manfredi sindaco); Vincenza Amato (Partito democratico); Iris Savastano (Forza Italia); Salvatore Guangi (Forza Italia); Fiorella Saggese e Flavia Sorrentino (Napoli solidale - Europa verde - Difendi la città); Sergio D’Angelo e Rosario Andreozzi (Napoli solidale - Europa verde - Difendi la città), Anna Maria Maisto (Insieme per Napoli mediterranea), Rosario Palumbo (Cambiamo!), Alessandra Clemente e Salvatore Lange Consiglio (Gruppo misto).(Ren)