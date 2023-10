Slovacchia: presidente Caputova contraria alla nomina di Rudolf Huliak a ministro dell’Ambiente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente slovacca Zuzana Caputova è contraria alla nomina di Rudolf Huliak a ministro dell’Ambiente. Lo ha reso noto l’agenzia di stampa “Tasr”. Il capo dello Stato ha informato il leader del partito Direzione-Socialdemocrazia (Smer) Robert Fico della sua opposizione al nome di Huliak e gli ha chiesto di proporre un altro candidato per la guida del dicastero dell’Ambiente. Smer ha vinto le elezioni parlamentari anticipate del 30 settembre con il 22,94 per cento. Questa settimana la forza politica ha formalizzato la coalizione con Voce-Socialdemocrazia (Hlas) e Partito nazionale slovacco (Sns). Huliak è candidato a futuro ministro dell’Ambiente proprio dall’Sns. “La presidente è convinta che, al contrario del caso di altri candidati (a ruoli ministeriali), ci siano ragioni legali e costituzionali nel caso di Rudolf Huliak che giustificano che non diventi ministro dell’Ambiente”, ha spiegato il portavoce presidenziale. “Il funzionamento adeguato del dicastero non può essere garantito da una persona che, con le sue dichiarazioni, nega la politica ambientale di lungo periodo dello Stato e gli obblighi internazionali a cui la Slovacchia è vincolata”, ha continuato il portavoce, riferendo la posizione di Caputova. In passato, Huliak ha fatto dichiarazioni che negano il consenso scientifico sul cambiamento climatico. (Vap)