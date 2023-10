Fvg: Agrusti (Confindustria AA), stipendi più alti se si crea ricchezza tutti insieme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La possibilità di garantire stipendi più alti è legata alla capacità di creare ricchezza tutti insieme. Lo ha detto il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, partecipando a Pordenone a un incontro organizzato da Confindustria Friuli Venezia Giulia per discutere l'avvio di collaborazioni nell'ambito del sistema istruzione-lavoro regionale alla luce del ddl Valditara. Agrusti, che è anche presidente della fondazione Its Alto Adriatico, sottolinea il ritardo dell’Italia sul fronte della formazione tecnica con competenze elevate. "Ecco perché quando valutiamo il differente gap competitivo tra i sistemi industriali qualcosa ha anche a che fare coi processi formativi che insistono a monte", ha detto. Secondo Agrusti, "l'attrattività del mondo delle imprese è stata scadente rispetto ai giovani anche per nostra responsabilità, spesso offriamo contratti non più sufficienti a sostenere un tenore di vita che nel tempo è mutato, anche il salario di ingresso dei giovani laureati è basso e ciò motiva la migrazione all'estero, uno sperpero enorme per questo Paese. Sono risorse che l'Italia investe e poi disperde in termini di patrimonio e valore". Per Agrusti occorre aumentare le competenze dentro il sistema industriale per accrescere anche il valore aggiunto delle produzioni. "La possibilità di garantire stipendi più alti è legata, noi crediamo, alla capacità di creare ricchezza tutti insieme. E servono nuovi imprenditori, va sollecitata la nascita di impresa di prima generazione", ha concluso. (Frt)