Fvg: Agrusti (Confindustria AA), a Its Alto Adriatico 14 milioni di euro da Pnrr

- Nei prossimi mesi l’Its Alto Adriatico utilizzerà i 14 milioni di euro di risorse del Pnrr per acquistare nuove attrezzature hardware e software. Lo ha annunciato il presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, partecipando alla Lef di Pordenone a un incontro organizzato da Confindustria Friuli Venezia Giulia per discutere l'avvio di collaborazioni nell'ambito del sistema istruzione-lavoro regionale alla luce del ddl Valditara. "Dobbiamo fare in modo che le imprese cambino pelle molto rapidamente perché o si rinnovano o scompaiono. Per farlo - ha detto Agrusti - hanno a disposizione il sistema creato investendo tantissime risorse del sistema confindustriale, una rete che io considero virtuosa, magnifica, fatta di università, istituti tecnici, polo tecnologico, fabbrica modello e scuole di qualità. Che, grazie alle risorse del Pnrr intercettate come Its, pari a 14 milioni di euro, che spenderemo nei prossimi mesi, disporrà di una attrezzatura hardware e software unica al mondo". (Frt)