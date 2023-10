Medio Oriente: Forze difesa israeliane, identificati 203 ostaggi nelle mani di Hamas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno identificato finora 203 ostaggi nelle mani del movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, inviandone notifica alle rispettive famiglie. Lo ha annunciato il portavoce delle Idf, Daniel Hagari, precisando che il numero di ostaggi non è definitivo e che ad alcune famiglie è stato comunicato che i militari israeliani “sospettano con un elevato margine di certezza” che i loro cari sono ostaggi di Hamas. In altri casi, invece, il margine di certezza è “medio-basso”, ha spiegato Hagari. Ad altre famiglie, invece, le Idf hanno reso noto che i loro cari dispersi non risultano tra gli ostaggi del movimento. Hagari ha quindi reso noto che le indagini continuano e che le Idf stanno pattugliando le aree al confine con la Striscia di Gaza alla ricerca di corpi di persone disperse. (Res)