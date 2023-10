Nepal: ministro Interno Shrestha ha partecipato al forum sulla Nuova via della seta in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno e vice primo ministro del Nepal, Narayan Kaji Shrestha, ha partecipato al terzo forum sulla cooperazione internazionale lungo la Nuova via della seta (Belt and Road Initiative, Bri), a Pechino, in Cina, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione e al dibattito sullo sviluppo verde. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri nepalese. Shrestha ha riaffermato l’impegno di Katmandu per l’azzeramento delle emissioni di anidride carbonica entro il 2045, sottolineando che gli effetti del cambiamento climatico colpiscono in modo sproporzionato Paesi montuosi come il Nepal. Il ministro, inoltre, ha evidenziato l’importanza della connettività per un Paese privo di sbocchi al mare e ha ribadito la volontà di potenziare i collegamenti con la Cina.(Inn)