Migranti: Zedda (Fd'I), basta buonismo, stop Schengen per sicurezza nazionale

- "La chiusura delle frontiere interne con la Slovenia rappresenta un atto di assoluto buonsenso da parte del governo Meloni", dichiara Antonella Zedda, senatore vicecapogruppo di Fratelli d'Italia a palazzo Madama. "La recrudescenza del terrorismo islamico, innescata da fattori geopolitici, non lascia spazio a buonismi di sorta: la sicurezza dei cittadini italiani è troppo importante e dunque non possiamo permetterci di lasciare aperto un confine, quello della rotta balcanica, che soltanto nel 2023 ha portato a 16 mila ingressi di immigrati clandestini. Con i fatti e non con le parole il governo Meloni continua a contrastare l'immigrazione clandestina", conclude.(Rin)