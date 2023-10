Gabon: leader golpista Nguema rinuncia al suo stipendio da presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader militare del Gabon, Brice Oligui Nguema, ha dichiarato che rinuncerà al suo stipendio da presidente e riceverà solo un'indennità come comandante della guardia repubblicana. Lo ha annunciato il portavoce della giunta, il quale ha affermato che il generale Nguema ha preso la decisione perché "consapevole delle emergenze sociali e delle tante aspettative del popolo gabonese". “Ogni giorno che passa permette alla giunta di diventare più consapevole dello stato generale di deterioramento del Paese e delle finanze pubbliche in particolare”, ha affermato il colonnello Ulrich Manfoumbi in una dichiarazione. Oltre a rinunciare al suo stipendio da presidente, il generale Nguema ha anche deciso di ridurre la spesa pubblica tagliando le indennità per i legislatori, eliminando i fondi politici e tagliando le indennità delle sessioni. La presidenza ha affermato che ciò consoliderà i fondi statali. L’ultima mossa è stata vista come un tentativo di ripristinare la fiducia del popolo gabonese nella leadership del Paese. I 14 anni di governo del deposto presidente Ali Bongo Ondimba sono stati segnati da accuse di corruzione e altri scandali finanziari, con la giunta che ha affermato che le finanze del Paese sono “vittima di una vera furia criminale”. (Res)