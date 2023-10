Roma: terminato lo sgombero all'ex Penicillina, i residenti "qui abbiamo paura"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo sgombero dello stabilimento dell'ex Penicillina a Roma volge al termine. Gli occupanti abusivi sono stati portati via e gli agenti, insieme al curatore fallimentare della struttura, stanno effettuando un sopralluogo nell'area. A quanto si apprende sarebbe stato accertato che gli occupanti entravano e uscivano dall'area attraverso un buco nella rete metallica del cancello che, in questo momento, i fabbri stanno sostituendo. "È una struttura in balia di persone che entrano e escono tranquillamente, serve una riqualificazione totale. Buttare giù tutto o farci i muri come c'erano prima", dice una residente che lamentandosi con i poliziotti della situazione, chiede sia risolta "una volta per tutte". "Abbiamo paura la sera - prosegue -. Se si fermasse la macchina qui non so cosa mi potrebbe accadere. Non basta un cancello". (Rer)