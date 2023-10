Francia: Cannes, scritte antisemite e minacce a insegnanti in un liceo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Delle scritte antisemite sono state rinvenute nel liceo Bristol di Cannes, dove gli insegnanti sono stati minacciati. Lo ha annunciato il sindaco di Cannes, David Lisnard, chiedendo "misure immediate forti". Il primo cittadino ha evocato "l'esclusione del o degli autori" e "una procedura penale" nei confronti dei genitori. L'emittente televisiva "BfmTv" riferisce che sono in corso indagini, anche se al momento non è stata presentata nessuna denuncia. (Frp)