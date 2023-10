Polonia-Italia: a Varsavia webinar sul funzionamento del settore dell’edilizia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore d’Italia in Polonia Luca Franchetti Pardo ha introdotto la conferenza webinar “Lavorare oltre i confini: Italia-Polonia”, organizzata in coordinamento con il Com.It.Es. Polonia e Confindustria Polonia da Devis Ciuccio, che da anni svolge in Italia formazione professionale su molte discipline tecnico-informatiche. Lo ha comunicato una nota della Farnesina. L’incontro, al quale hanno preso parte circa 600 persone, aveva lo scopo di far conoscere a un pubblico di professionisti italiani il funzionamento del settore dell’edilizia in Polonia nell’ottica di promuovere una maggiore penetrazione del mercato polacco. L’ambasciatore ha evidenziato il dinamismo delle relazioni economiche bilaterali, “basti pensare che nel 2022 sono stati raggiunti oltre 32 miliardi di euro di interscambio commerciale”, e ha indicato alcuni dei settori (transizione energetica e ammodernamento delle infrastrutture) in cui si registrano maggiori possibilità di crescita futura, alla quale l’imprenditoria italiana potrebbe dare un significativo contributo. Ciò sarà ancora più rilevante nella prospettiva della futura ricostruzione dell’Ucraina, in cui la Polonia rappresenterà – almeno nelle fasi inziali – il principale snodo logistico. In questo contesto, l’ambasciatore ha richiamato la rilevanza della fiera “RebuildUkraine”, che si terrà a Varsavia i prossimi 14 e 15 novembre, auspicando una significativa presenza di imprese italiane del settore. (Vap)