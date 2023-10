Export: Intesa Sanpaolo, aumento del 16,4 per cento per settore orafo italiano nel primo semestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel primo semestre 2023 il settore orafo italiano ha realizzato esportazioni per 4,7 miliardi di euro con una crescita del 16,4 per cento, confermando il proprio ruolo di protagonista nel contesto europeo (poco meno della metà delle esportazioni dell’Ue 27 son riferite all’Italia). È quanto emerge dal report "Il settore orafo nel primo semestre 2023" a cura della direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo. Tra i mercati di sbocco, grazie a una crescita del 68 per cento la Svizzera supera gli Stati Uniti, che comunque presentano una crescita sia in valore (5 per cento), sia in quantità (14 per cento). Lo scenario macroeconomico, caratterizzato da rallentamento nei paesi occidentali e in Cina, alti tassi di interesse e non trascurabili pressioni inflazionistiche, sarà probabilmente sfavorevole alla maggior parte delle materie prime. Tuttavia, la transizione energetica e uno strutturale sotto-investimento forniranno supporto alle quotazioni. Negli ultimi mesi i metalli preziosi hanno seguito le oscillazioni delle aspettative sulle politiche monetarie, i rendimenti obbligazionari e la forza relativa del dollaro americano. Prevediamo che questi elementi rimarranno i principali driver del comparto anche nei prossimi mesi. (Rin)