Cina-Brasile: Han riceve presidente Camera deputati, focus su prospettive di cooperazione

- Il vicepresidente della Cina, Han Zheng, si è riunito oggi a Pechino con il presidente della Camera dei deputati del Brasile, Arthur Lira, con cui ha discusso l'andamento delle relazioni bilaterali. Han, riferisce l'agenzia di stampa cinese "Xinhua", ha espresso soddisfazione per i risultati conseguiti dal partenariato strategico globale, che ha "mantenuto una tendenza allo sviluppo sano e stabile apportando benefici tangibili ai due popoli". "La Cina è pronta a cooperare con il Brasile per attuare le intese raggiunte dai presidenti (Xi Jinping e Luiz Inacio Lula da Silva), per approfondire la fiducia politica reciproca, promuovere una cooperazione di qualità lungo la Nuova via della seta" ed intensificare il coordinamento sui dossier internazionali, ha concluso il vicepresidente. Lira, da parte sua, ha dichiarato che il consolidamento delle relazioni con Pechino è "un'aspirazione condivisa da tutti i settori della società brasiliana", e che la Camera dei deputati contribuirà alla "cooperazione amichevole" tra i due Paesi. (Cip)