Fvg: Capone (Ugl), 7.500 occupati in meno, servono misure espansive per rilanciare la crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Rivolgo un sentito augurio a nome dell’Ugl all’Agenzia di stampa Nova in occasione del ventesimo anniversario" Paolo Capone

Segretario Generale dell’Ugl

18 ottobre 2021

- "Il #viaggionelfuturo dell'Ugl con i suoi congressi territoriali prosegue, con l'obiettivo di costruire un nuovo modello sindacale". Lo ha dichiarato il segretario generale Ugl, Paolo Capone, intervenuto a margine del Congresso regionale del Friuli-Venezia Giulia. "Preoccupa la situazione in Friuli-Venezia Giulia in cui, secondo le ultime statistiche Istat, si sono registrati 7.500 occupati in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno e coloro che non cercano e non sono disponibili a lavorare sono aumentati di 5mila unità rispetto al 2022. Una diminuzione dell'1,4 per cento - ha aggiunto - che fissa ora gli occupati nella Regione a poco meno di 520 mila. Dati preoccupanti che impongono misure espansive per rilanciare la crescita. Urgono investimenti in politiche industriali e programmi di formazione e riqualificazione professionale per rilanciare l'occupazione e tutelare la coesione sociale. Inoltre, auspichiamo un incremento degli investimenti sulla formazione dei giovani, per contrastare il fenomeno dei Neet", ha concluso Capone. (Rin)