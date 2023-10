Roma: Masi (Fd'I), sgombero ex Penicillina segnale importante che arriva dopo nostro sollecito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera di Fratelli d'Italia di Roma Mariacristina Masi e i consiglieri di Fd'I del Municipio Roma IV Matteo Mariani, Costanza Onofri, Luca Scerbo e Roberto Santoro, in una nota esprimono soddisfazione per lo sgombero avvenuto questa mattina nella fabbrica dell'ex Penicillina di Roma. "Dopo il nostro sopralluogo e il nostro sollecito a intervenire, affinché fosse sgomberata la struttura dell'ex fabbrica Penicillina, apprendiamo che questa mattina è avvenuto lo sgombero della struttura - spiegano -. Un ringraziamento a chi di competenza e alle forze dell'ordine per la celerità con cui sono intervenuti per evitare che la situazione degenerasse dopo le numerose segnalazioni degli abitanti limitrofi. E' un segnale importante che ci pone adesso nella condizione di approfondire, in vista dei progetti di Expo 2030, cosa l'amministrazione intenda fare nell'area e di sollecitare Tavoli con tutti gli attori coinvolti, affinché nelle more dei progetti si trovi una soluzione". (Com)