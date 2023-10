Ucraina: ambasciatore britannico a Bucarest, nostri funzionari nel 2024 in Romania per addestrare militari Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Funzionari militari del Regno Unito si recheranno l'anno prossimo in Romania per addestrare i soldati ucraini. Lo ha detto l'ambasciatore britannico a Bucarest, Andrew Noble, durante una conferenza stampa organizzata per la fine del suo mandato. "Stiamo lavorando a stretto contatto per quanto riguarda l'analisi congiunta della situazione in Ucraina sul campo. Esperti militari della Gran Bretagna verranno l'anno prossimo per addestrare gli ucraini nelle basi romene. Penso che, in una certa misura, questa sia un'ottima prova di cooperazione", ha affermato il diplomatico britannico, ricordando che il governo di Bucarest ha già approvato il quadro giuridico per l'addestramento dei piloti ucraini per gli aerei F-16. "Si tratta di un diverso tipo di specializzazione per le forze armate ucraine, che ha avuto luogo principalmente nel Regno Unito. Ma durante una discussione trilaterale Romania-Ucraina-Regno Unito è apparso chiaro che per gli ucraini è più facile che ciò avvenga più vicino al loro Paese. Spero che tutto inizi nella prima metà del prossimo anno," ha aggiunto Noble.(Rob)