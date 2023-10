Spagna: leader Podemos Belarra, nostra proposta "non incorporata" in progetto politico Sumar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria generale di Unidas Podemos (Up), Ione Belarra, ha dichiarato che la proposta politica della sua formazione "non è incorporata nel progetto politico" di Sumar. La leader di Up lo ha detto in un'intervista all'emittente "Tve", spiegando che sebbene sia stato firmato un accordo di coalizione, questo non significa che si tratti dello stesso progetto. Sumar e Up, ha sottolineato la leader di Unidas Podemos, sono "diversi e cercano obiettivi parzialmente distinti". Per questa ragione, Belarra ha chiesto direttamente al Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) di rispondere alle sue proposte per favorire l'investitura di Pedro Sanchez alla presidenza del governo: aumentare i sussidi per i trasporti, congelare gli affitti per tutta la legislatura, portare il salario minimo a 1.500 euro al mese, intervenire sul carrello della spesa e mantenere Irene Montero come ministra dell'Uguaglianza. (Spm)