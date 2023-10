Lavoro: Cattaneo (FI), no salario minimo, soluzione è contrattazione collettiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La sinistra ha governato per vent'anni e non si è mai occupata del salario minimo, l'ha scoperto da quando governa il centrodestra, ma ha determinato le storture di questi anni". Lo ah detto Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile nazionale dei Dipartimenti del partito azzurro, intervenendo a "Coffee Break" su La7. "Tutti - ha spiegato - vogliamo aumentare gli stipendi degli italiani, ma ci dividiamo sul come farlo. La soluzione è forzare quella percentuale che è fuori a entrare nella contrattazione collettiva. Con il salario minimo, chi oggi guadagna di più, rischia di uscire dal contratto collettivo ed avere uno stipendio più basso", ha concluso. (Rin)