Medio Oriente: Xi, auspichiamo che la guerra finisca "il prima possibile"

- La Cina auspica che la guerra tra Israele e il gruppo islamista palestinese Hamas finisca "il prima possibile" ed è disposta a collaborare con i governi arabi per raggiungere una risoluzione duratura. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping, citato dai media di Stato. Xi si è così espresso dopo il colloquio avuto oggi con il primo ministro dell'Egitto, Mostafa Madbouly, invitato al terzo forum sulla Nuova via della seta (Belt and road initiative, Bri) concluso ieri a Pechino. Oltre a invocare la fine delle ostilità per prevenire l'allargamento del conflitto, il leader cinese ha espresso sostegno alle iniziative intraprese dall'Egitto per l'invio di aiuti umanitari a Gaza. Quelle di oggi sono le prime osservazioni sul conflitto da parte di Xi dopo l'attacco sferrato dal gruppo islamista palestinese Hamas contro Israele il 7 ottobre scorso.(Cip)