Terzo settore: sabato 18 novembre torna la Giornata nazionale della Colletta Alimentare (2)

- “La Colletta Alimentare è un gesto semplice, a testimonianza che la solidarietà e il dono rendono realmente umana la convivenza civile e vincono l’indifferenza, causa vera di tante ingiustizie - afferma Giovanni Bruno, Presidente di Fondazione Banco Alimentare Onlus. - Facciamo un appello affinché la partecipazione sia tanta e si possa dare insieme un aiuto concreto a chi è in difficoltà”. “La spesa che passa dalle mani di chi dona a quelle di chi riceve – afferma Dario Boggio Marzet, Presidente di Banco Alimentare della Lombardia – è un gesto di incontro, di aiuto e di condivisione. Oggi invitiamo a partecipare ancora più numerosi a questo importante momento per rispondere ai conflitti e alle diseguaglianze con una testimonianza personale viva e concreta di pace e amicizia". In più di 11 mila supermercati in tutta Italia, oltre 140 mila volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno ad acquistare prodotti a lunga conservazione come olio, verdure o legumi in scatola, polpa o passata di pomodoro, tonno o carne in scatola e alimenti per l'infanzia. (Com)