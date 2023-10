Ucraina: Iohannis su riconoscimento lingua romena, passo importante per partenariato strategico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente romeno Klaus Iohannis ha salutato la decisione dell'Ucraina di riconoscere la lingua rumena come lingua ufficiale della minoranza rumena nel Paese, affermando che si tratta di un passo importante nella costruzione di un forte partenariato strategico tra i due Stati. "Accolgo con favore il passo compiuto dal governo ucraino nell'attuazione dell'accordo sulla questione della cosiddetta lingua artificiale "moldava" che ho raggiunto la settimana scorsa a Bucarest con il presidente Zelensky. Un passo importante per costruire un forte partenariato strategico tra Romania e Ucraina a livello statale e sociale", ha scritto Iohannis sul social network X. "Da oggi la lingua ufficiale della minoranza romena in Ucraina è il romeno e non il moldavo", ha dichiarato ieri a Kiev il primo ministro romeno Marcel Ciolacu. Il capo del governo di Bucarest ha precisato, al termine della riunione congiunta dei governi di Romania e Ucraina, che le autorità di Kiev hanno deciso di riconoscere la lingua romena come lingua ufficiale della minoranza romena in Ucraina. La misura è stata adottata nel contesto dell'obbligo dell'Ucraina di soddisfare i criteri per l'adesione all'Unione europea, uno dei quali fa riferimento anche ai diritti delle minoranze nazionali. (Rob)