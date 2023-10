Migranti: Verlinden, Paesi Ue non hanno potere con Paesi terzi su rimpatri, servono più negoziati comuni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessun Paese europeo ha il potere per negoziare da solo con i Paesi terzi sui rimpatri di immigrati irregolari. "Dobbiamo fare di più". A dirlo Annelies Verlinden, ministra dell'Interno belga, in un punto stampa al suo arrivo al Consiglio Ue Affari interni a Lussemburgo. "Stamattina ho invocato una voce europea più forte in questo senso. Se noi, come Paese cerchiamo di negoziare con Paesi terzi, non abbiamo abbastanza potere. È difficile dirlo, ma credo che nessun Paese europeo abbia abbastanza potere per negoziare con Paesi terzi", ha detto. "Se scopriamo che alcuni Paesi del Nord Africa non riprendono i loro cittadini, allora abbiamo un problema e dobbiamo negoziare. È sempre un dare e avere e dobbiamo essere realistici, ma dobbiamo farlo", ha aggiunto. "Non possiamo andare avanti come se nulla fosse. Purtroppo le vittime sono morte sulle nostre strade a Bruxelles. Vittime che si trovavano in Belgio solo per trascorrere una serata felice guardando una partita di calcio, ed è mia responsabilità, insieme ad altri membri del governo e ai leader europei, assicurarmi che si faccia tutto il possibile, con un equilibrio tra sicurezza e privacy, per evitare che incidenti di questo tipo si ripetano", ha concluso. (Beb)