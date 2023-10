Roma: sgombero ex Penicillina, pullman polizia porta via occupanti, riaperta via Tiburtina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due pullman della polizia sono stati fatti arrivare dalla questura su via Tiburtina, a Roma, per portare via gli occupanti abusivi che abitavano da tempo la struttura abbandonata dell'ex Penicillina. Nel frattempo via Tiburtina, precedentemente chiusa al traffico dalle forze dell'ordine in direzione Tivoli - per permettere lo sgombero della struttura - è stata riaperta al traffico. Sulle carreggiate le auto avanzano solamente su una delle tre corsie. Le due interne sono invece ancora occupate da alcune macchine della polizia e da una ambulanza. (Rer)