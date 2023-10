Agroalimentare: Confagricoltura, patologie importate minacciano patrimonio nazionale agrumi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più controlli alle frontiere per salvare i nostri agrumi dalle malattie causate dalle importazioni da Paesi Terzi. Nel solo periodo gennaio-agosto di quest'anno sono state ben 33 le intercettazioni di Cbs (macchia nera degli agrumi) su frutti provenienti dal Sudafrica. Confagricoltura – riferisce una nota – lancia l'allarme tornando sul pericolo che minaccia il settore agrumicolo italiano: "Se i nostri agrumi fossero attaccati da questa fitopatia – afferma Giosuè Arcoria, presidente della Federazione nazionale Agrumi di Confagricoltura - l'intero comparto nazionale sarebbe a rischio. Stiamo ancora facendo i conti con il virus della tristeza e i nostri sforzi rischiano di essere annullati dall'ingresso della Cbs o da altre fitopatie". È necessario, per l'Organizzazione degli imprenditori agricoli, mettere in atto velocemente misure efficaci per salvaguardare l'agrumicoltura italiana, il territorio, le imprese e l'indotto. "Occorre introdurre, come abbiamo richiesto - prosegue Arcoria - un limite di intercettazioni, oltre il quale vanno bloccate le importazioni. La Cbs non solo è altamente contagiosa, ma non esite alcuna misura per controllarla". Confagricoltura ha ripetutamente sollevato, anche a Bruxelles, questi problemi. Nell'ultima riunione del gruppo di lavoro al Copa-Cogeca, Spagna e Italia hanno chiesto di intervenire. Oltre alla macchia nera degli agrumi, infatti, ulteriori intercettazioni su mandarini e pompelmi provenienti dal Sudafrica e da Israele hanno segnalato la presenza di Falsa Cydia. Nell'Ue sono poco più di 500 mila gli ettari di agrumi. L'Italia, con 140.000 ettari, circa 3 milioni di tonnellate di prodotto e 1,5 miliardi di valore, è il secondo produttore europeo dopo la Spagna e il tredicesimo mondiale, con l'export che raggiunge 250 milioni di euro. "L'elevata vocazione produttiva del nostro territorio, l'ottima qualità delle produzioni italiane, l'ampia offerta e l'impegno degli agrumicoltori – conclude Arcoria – deve tradursi in altrettanta responsabilità da parte delle istituzioni europee per proteggere queste eccellenze con misure forti ed efficaci. Il ministro Lollobrigida ha firmato un buon decreto agrumi, a cui abbiamo contribuito per migliorare una prima versione, nel quale sono indicati obiettivi e un regime di aiuti favorevole alle imprese del comparto". (Com)