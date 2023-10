© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo sospeso temporaneamente il Trattato di Schengen", solo al confine con la Slovenia, per "evitare che arrivino terroristi in Europa" attraverso la rotta balcanica, dove c'è un ampio traffico di armi. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel suo intervento a "Mattino Cinque News". "Non abbiamo rischi di attentati, però non possiamo abbassare la guardia", ha aggiunto Tajani. (Res)