- In Medio Oriente è in corso “la crisi più grave da decenni”, a seguito dell'attacco del movimento islamista palestinese Hamas contro Israele. È quanto dichiarato dal cancelliere Olaf Scholz al Bundestag. Il capo del governo federale ha inoltre avvertito che il conflitto tra Hamas e lo Stato ebraico potrebbe allargarsi in “una conflagrazione generale devastante per l'intera regione”. (Geb)