Russia-Cina: vicepremier russo Novak, aumentato export energia del 17 per cento in un anno

- Le esportazioni di prodotti del settore energetico dalla Russia verso la Cina sono aumentate del 17 per cento quest'anno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo ha affermato il vice primo ministro russo, Aleksandr Novak, intervenendo al quinto forum russo-cinese sul business energetico in corso oggi a Pechino. "L'energia è una delle aree chiave della nostra cooperazione. Per molti anni, la Russia è stata un partner affidabile dei nostri amici nel garantire la sicurezza energetica", ha osservato Novak. La Russia vede un alto potenziale per aumentare le forniture energetiche alla Cina, ha proseguito il funzionario, aggiungendo che Mosca sarà felice di vedere le imprese cinesi come partner nello sviluppo di promettenti giacimenti di idrocarburi. (Rum)