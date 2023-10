Medio Oriente: ministro Interno spagnolo, situazione potrebbe portare a radicalizzazione in Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno spagnolo uscente, Fernando Grande-Marlaska, ha affermato che la situazione in Medio Oriente potrebbe portare a "radicalizzazione e polarizzazione" nell'Unione Europea e ritiene, pertanto, "essenziale" lavorare a un cessate il fuoco. Lo ha detto al suo arrivo al Consiglio dei ministri dell'Interno dell'Ue in Lussemburgo durante il quale si discuterà dell'impatto che la situazione in quella regione potrebbe avere sulla sicurezza interna dell'Ue. Marlaska ha evidenziato la necessità di "lavorare sulla tensione, perché tutte queste situazioni possono portare alla polarizzazione all'interno dei nostri Paesi" e per questo "il cessate il fuoco è così importante". (Spm)