Torino: gli appuntamenti di oggi (2)

- TorinoPrato - Museo del Tessuto, Via Puccetti 3: l'assessore Rosatelli partecipa all'incontro Annuale 'Rete Ready'Ore 9:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione delle Commissioni Oari Opportunità e III. Odg: situazione supermercati Carrefour: audizione OO.SS e rappresentanze delle lavoratrici e lavoratoriOre 11, Palazzo Civico, Sala Colonne: gli assessori Chiavarino e Carretta intervengono alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione CioccolaTò - Il Cioccolato delle MeraviglieOre 11, Auditorium Vivaldi - piazza Carlo Alberto 5: presentazione francobollo celebrativo e inaugurazione mostra "Storie di libri: i 300 anni della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino". Partecipa la presidente del Consiglio Comunale GrippoOre 11:30, sopralluogo delle Commissioni V e Pari Opportunità al Museo del Risparmio in occasione della settimana del rispsrmio e focus su violenza economica sulle donneOre 13, Palazzo Civico, sala Capigruppo: riunione della Commissione Controllo di Gestione. Odg: approfondimento sulla situazione delle mense scolasticheOre 14:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della Commissione II e V. Odg: 1) Istituire la riserva di sosta ai residenti dei dintorni dello stadio olimpico in occasione di partite e concerti; 2) criticità rilascio duplicato contrassegno euperopeo disabili. Quali soluzioni?; 3) estensione orario metropolitana; 4) piazza Toti, va rivista la viabilita'; 5) attraversamento pedonale corso Casale 246Ore 18:30, Officina della Scrittura, strada Bertolla 200: l'assessora Purchia partecipa all'inaugurazione della terza edizione del Festival "Dora Nera". (Rpi)