Emirati: società di veicoli elettrici Nwtn e Pony.ai si uniranno ai “trasporti intelligenti” di Abu Dhabi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende di veicoli elettrici Nwtn e Pony.ai si sono unite al cluster dei trasporti intelligenti di Abu Dhabi, che mira a diventare un centro di spicco nello sviluppo di soluzioni di mobilità ad alta tecnologia. Inoltre, secondo il quotidiano emiratino "The National", Star Charge, specializzata nella ricarica di veicoli elettrici e nello stoccaggio energetico, sta stabilendo la sua sede regionale all'interno del cluster dell'Industria dei veicoli intelligenti e autonomi (Savi) a Masdar City, come base per l'espansione delle sue operazioni globali. Badr Al Olama, direttore generale di Adio, ha dichiarato: "Il lancio del cluster Savi di Abu Dhabi ha già attirato aziende globali e talenti che svilupperanno soluzioni innovative per rivoluzionare il settore dei trasporti e della mobilità. Il nostro obiettivo è promuovere un impatto trasformativo su scala globale, accelerando gli sforzi per un futuro a zero emissioni e la promozione di servizi di mobilità sostenibile". Questa settimana, Adio ha annunciato l'adesione di tre nuove aziende al cluster Savi, che si aggiungono alle sei già annunciate questa domenica. Complessivamente, 25 aziende globali provenienti da Corea, Cina e Stati Uniti, specializzate in settori come i taxi autonomi, droni subacquei, robotica e intelligenza artificiale, hanno firmato accordi con l'Ufficio per gli Investimenti di Abu Dhabi. (Res)