Romania: Bucarest si associa a dichiarazione di condanna a programma iraniano missili balistici

- La Romania si associa alla dichiarazione di condanna del programma iraniano di missili balistici, firmata sotto gli auspici dell'Iniziativa per sicurezza contro la proliferazione. Lo riferisce il ministero degli Esteri romeno con un comunicato. Secondo la dichiarazione, gli Stati sono invitati ad adottare tutte le misure necessarie per impedire la fornitura, la vendita o il trasferimento di materiali, attrezzature, tecnologia e componenti di missili balistici, al fine di proteggere la pace e la sicurezza nella regione e oltre. "Queste misure includono azioni efficaci per vietare il trasferimento da e verso l'Iran di materiali utilizzati nella costruzione di missili balistici, compresi i materiali utilizzati nella produzione di droni. Viene inoltre segnalata la necessità di adottare procedure chiare per quanto riguarda il rapido scambio di informazioni rilevanti riguardanti le attività di proliferazione dell'Iran”, si legge nella nota. Le misure mirano inoltre a rivedere e rafforzare la capacità delle autorità nazionali di gestire le questioni relative ai missili balistici e ai droni iraniani. Allo stesso tempo, il documento menziona la necessità di misure specifiche per sostenere i divieti riguardanti i programmi di sviluppo di missili balistici e droni dell'Iran", riferisce il ministero degli Esteri di Bucarest. (Rob)